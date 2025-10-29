Répertoire d'entreprises
Xoriant
La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez Xoriant va de ₹2.04M à ₹2.96M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xoriant. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

₹2.32M - ₹2.69M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹2.04M₹2.32M₹2.69M₹2.96M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Xoriant?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Technologue de l'Information (TI) chez Xoriant s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,964,732. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Xoriant pour le poste Technologue de l'Information (TI) est de ₹2,042,924.

