Wisk
Wisk Salaires

Le salaire de Wisk va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $232,155 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Wisk. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $176K
Ingénieur Aérospatial
$153K
Ingénieur Matériel
$232K

Ressources Humaines
$133K
Ingénieur Mécanique
$216K
Designer Produit
$101K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Wisk est Ingénieur Matériel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $232,155. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Wisk est de $164,130.

