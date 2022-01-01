Waymo Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Waymo va de $59,623 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $950,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Waymo. Dernière mise à jour : 8/27/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Systèmes

Chercheur Scientifique

Chef de Programme Technique
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Scientifique des Données
L4 $255K
L5 $339K

Ingénieur Matériel
L5 $394K
L6 $479K
Chef de Produit
Median $418K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $950K
Chef de Programme
Median $194K
Ressources Humaines
Median $145K
Recruteur
Median $173K
Ingénieur Mécanique
Median $378K
Comptable
$98K

Comptable Technique

Manager Opérations Business
$358K
Analyste Business
$392K
Développement Commercial
$510K
Manager Science des Données
$390K
Analyste Financier
$265K
Technologue de l'Information (TI)
$59.6K
Opérations Marketing
$209K
Designer Produit
$118K
Chef de Projet
$543K
Chercheur UX
$125K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
WMU

Chez Waymo, WMUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

WMUs are Waymo's version of RSUs

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Waymo est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $950,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Waymo est de $338,893.

Autres ressources