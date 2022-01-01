Répertoire d'entreprises
Wabtec
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Wabtec Salaires

Le salaire de Wabtec va de $45,531 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $144,469 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Wabtec. Dernière mise à jour : 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $105K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Mécanique
Median $90.2K
Analyste Financier
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Chef de Programme Technique
Median $113K
Technologue de l'Information (TI)
$45.5K
Designer Produit
$98.5K
Chef de Projet
$142K
Architecte Solutions
$144K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Wabtec est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $144,469. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Wabtec est de $109,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Wabtec

Entreprises similaires

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources