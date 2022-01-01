Répertoire d'entreprises
VK
VK Salaires

Le salaire de VK va de $16,887 en rémunération totale par an pour un Manager Opérations Business dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VK. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Ingénieur iOS

Ingénieur Android

Ingénieur Logiciel Mobile

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Scientifique des Données
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Chef de Produit
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Analyste de Données
Median $39K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $80.2K
Designer Produit
Median $36.6K

Designer UI

Chef de Projet
Median $45.4K
Analyste Cybersécurité
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Manager Opérations Business
$16.9K
Analyste Business
$18.2K
Développement Commercial
$47.2K
Manager Science des Données
$201K
Ingénieur Matériel
$101K
Ressources Humaines
$31.8K
Technologue de l'Information (TI)
$47K
Juridique
$32K
Recruteur
$37.3K
Architecte Solutions
$62.6K

Architecte de Données

Chef de Programme Technique
$70.2K
Chercheur UX
$34.7K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez VK, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez VK est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez VK est de $42,804.

