VK Salaires

Le salaire de VK va de $16,887 en rémunération totale par an pour un Manager Opérations Business dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VK . Dernière mise à jour : 9/16/2025