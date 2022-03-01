Répertoire d'entreprises
VideoAmp
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

VideoAmp Salaires

Le salaire de VideoAmp va de $135,000 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $293,460 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VideoAmp. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $176K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Ventes
Median $135K
Chef de Produit
Median $175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Scientifique des Données
$169K
Manager Ingénierie Logiciel
$293K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez VideoAmp est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $293,460. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez VideoAmp est de $175,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour VideoAmp

Entreprises similaires

  • Bluecore
  • Amobee
  • Conductor
  • Clarifai
  • Gong
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources