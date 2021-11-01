Toshiba Salaires

Répertoire des entreprises
Toshiba
La fourchette de salaires de Toshiba va de $30,845 en rémunération totale par an pour un Responsable de programme technique au bas de l'échelle à $208,035 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Toshiba. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Data Scientist
Median $119K
Développement commercial
$152K
Ingénieur en matériel informatique
$43.5K

Ingénieur mécanique
$115K
Responsable de programme
$136K
Chef de projet
$118K
Ventes
$208K
Ingénieur logiciel
$38K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$189K
Responsable de programme technique
$30.8K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Toshiba est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $208,035. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Toshiba est de $118,139.

