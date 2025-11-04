Répertoire d'entreprises
ThoughtWorks
ThoughtWorks Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in Canada chez ThoughtWorks va de CA$154K à CA$214K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThoughtWorks. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

CA$165K - CA$194K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez ThoughtWorks?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme Technique chez ThoughtWorks in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$213,955. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThoughtWorks pour le poste Chef de Programme Technique in Canada est de CA$153,609.

