La rémunération Chef de Produit in India chez ThoughtWorks va de ₹2.78M par year pour Senior Product Manager à ₹7.17M par year pour Principal Product Manager. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹3.46M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThoughtWorks. Dernière mise à jour : 11/4/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
