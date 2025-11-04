Répertoire d'entreprises
ThoughtWorks
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

ThoughtWorks Chef de Produit Salaires

La rémunération Chef de Produit in India chez ThoughtWorks va de ₹2.78M par year pour Senior Product Manager à ₹7.17M par year pour Principal Product Manager. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹3.46M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThoughtWorks. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez ThoughtWorks?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez ThoughtWorks in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹7,370,523. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThoughtWorks pour le poste Chef de Produit in India est de ₹3,456,004.

