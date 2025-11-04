Répertoire d'entreprises
ThoughtWorks
ThoughtWorks Analyste Métier Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Métier in India chez ThoughtWorks totalise ₹2.23M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ThoughtWorks. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Package Médian
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹2.23M
Niveau
Sr. Consultant
Salaire de base
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ThoughtWorks?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez ThoughtWorks in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹5,592,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ThoughtWorks pour le poste Analyste Métier in India est de ₹2,150,541.

Autres ressources