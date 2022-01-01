Tempus Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Tempus va de $29,108 en rémunération totale par an pour un Assistant administratif au bas de l'échelle à $256,275 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Tempus. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $185K

Chef de produit
Median $152K
Assistant administratif
$29.1K
Analyste commercial
$68.6K
Service client
$56.8K
Succès client
$69.7K
Analyste de données
$79.6K
Responsable de programme
$84.6K
Ventes
$256K
Analyste en cybersécurité
$140K
Rédacteur technique
$76.4K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Tempus, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Tempus est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $256,275. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Tempus est de $128,945.

