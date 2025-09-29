Répertoire d'entreprises
Swiggy
Swiggy Directeur de Cabinet Salaires

La rémunération totale moyenne Directeur de Cabinet in India chez Swiggy va de ₹98K à ₹134K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiggy. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

₹105K - ₹127K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹98K₹105K₹127K₹134K
Fourchette courante
Fourchette possible

₹160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Directeur de Cabinet chez Swiggy in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹133,708. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swiggy pour le poste Directeur de Cabinet in India est de ₹97,976.

Autres ressources