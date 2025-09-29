Répertoire d'entreprises
Swiftly
Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Swiftly totalise $210K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiftly.

Quels sont les niveaux de carrière chez Swiftly?

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Swiftly, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Swiftly in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $360,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swiftly pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in United States est de $210,000.

Autres ressources