Répertoire des entreprises
Standard Cognition
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Standard Cognition Salaires

La fourchette de salaires de Standard Cognition va de $130,650 en rémunération totale par an pour un Data Scientist in United States au bas de l'échelle à $316,575 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle in Netherlands au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Standard Cognition. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $190K
Data Scientist
$131K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$317K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Standard Cognition, Options sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Standard Cognition est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $316,575. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Standard Cognition est de $190,000.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Standard Cognition

Entreprises connexes

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • PlanGrid
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources