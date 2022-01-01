Standard Cognition Salaires

La fourchette de salaires de Standard Cognition va de $130,650 en rémunération totale par an pour un Data Scientist in United States au bas de l'échelle à $316,575 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle in Netherlands au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Standard Cognition . Dernière mise à jour : 8/19/2025