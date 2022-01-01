SRI International Salaires

Répertoire d'entreprises
SRI International
Le salaire de SRI International va de $100,667 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $271,350 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SRI International. Dernière mise à jour : 11/30/2025

Ingénieur Matériel
P3 $101K
P5 $157K
Scientifique des Données
Median $150K
Ingénieur Logiciel
Median $125K

Chercheur Scientifique

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Ingénieur Biomédical
$128K
Ingénieur Chimique
$124K

Ingénieur de Recherche

Ingénieur Mécanique
$154K
Chef de Projet
$196K
Chef de Programme Technique
$271K
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SRI International est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $271,350. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SRI International est de $150,000.

Autres ressources

