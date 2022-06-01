Répertoire d'entreprises
SRC
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

SRC Salaires

Le salaire de SRC va de $55,275 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SRC. Dernière mise à jour : 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $131K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste Métier
$55.3K
Ingénieur Électrique
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Ingénieur Matériel
$81.1K
Chef de Produit
$80.4K
Manager Ingénierie Logiciel
$201K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SRC est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SRC est de $97,163.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour SRC

Entreprises similaires

  • Noblis
  • The Aerospace Corporation
  • HIMSS
  • MITRE
  • Battelle
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/src/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.