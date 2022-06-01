SRC Salaires

Le salaire de SRC va de $55,275 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SRC . Dernière mise à jour : 11/30/2025