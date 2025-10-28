Sleep Number Chef de Programme Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme in United States chez Sleep Number va de $123K à $172K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sleep Number. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne $132K - $156K United States Fourchette courante Fourchette possible $123K $132K $156K $172K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Sleep Number, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Sleep Number ?

