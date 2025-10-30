La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Remitly va de $163K par year pour L1 à $412K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $225K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Remitly. Dernière mise à jour : 10/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Remitly, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)