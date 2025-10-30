Remitly Technologue de l'Information (TI) Salaires

La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez Remitly va de $85.7K à $117K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Remitly. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne $92.8K - $110K United States Fourchette courante Fourchette possible $85.7K $92.8K $110K $117K Fourchette courante Fourchette possible

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Remitly, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Remitly ?

