Reliance Industries Limited
La rémunération totale moyenne Capital-Risqueur in India chez Reliance Industries Limited va de ₹1.33M à ₹1.85M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Reliance Industries Limited. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

₹1.42M - ₹1.67M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.33M₹1.42M₹1.67M₹1.85M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Quels sont les niveaux de carrière chez Reliance Industries Limited?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Capital-Risqueur chez Reliance Industries Limited in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,845,882. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Reliance Industries Limited pour le poste Capital-Risqueur in India est de ₹1,325,249.

