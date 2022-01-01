Notion Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Notion va de $53,499 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $531,500 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Notion. Dernière mise à jour : 10/23/2025

Ingénieur Logiciel
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $186K
Designer Produit
Median $440K

Chef de Produit
Median $395K
Comptable
$90.5K
Manager Opérations Business
$226K
Analyste Business
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Ressources Humaines
$70K
Marketing
$175K
Chef de Programme
$187K
Recruteur
$209K
Ventes
$53.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$128K
Rémunération Globale
$186K
Chercheur UX
$170K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Notion, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

10 years post-termination exercise window.

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Notion est Ingénieur Logiciel at the L4 level avec une rémunération totale annuelle de $531,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Notion est de $196,000.

