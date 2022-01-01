Nelnet Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Nelnet va de $60,000 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $146,000 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nelnet. Dernière mise à jour : 11/27/2025

Ingénieur Logiciel
Median $103K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Architecte Solutions
Median $146K
Analyste Cybersécurité
Median $83.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Technologue de l'Information (TI)
Median $60K
Designer Produit
$90.7K
Manager Ingénierie Logiciel
$119K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Nelnet est Architecte Solutions avec une rémunération totale annuelle de $146,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Nelnet est de $96,576.

Autres ressources

