MessageBird
MessageBird Salaires

Le salaire de MessageBird va de $51,900 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $156,777 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MessageBird. Dernière mise à jour : 11/27/2025

Ingénieur Logiciel
Median $120K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $152K
Ressources Humaines
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Designer Produit
$78.6K
Chef de Produit
$157K
Recruteur
$62.6K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez MessageBird, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez MessageBird est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $156,777. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez MessageBird est de $99,353.

Autres ressources

