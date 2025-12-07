Répertoire d'entreprises
Meituan
Meituan Ingénieur Matériel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Matériel in China chez Meituan va de CN¥403K à CN¥587K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Meituan. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne

$64.9K - $73.9K
China
Fourchette courante
Fourchette possible
$56.5K$64.9K$73.9K$82.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Meituan?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez Meituan in China s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥586,876. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Meituan pour le poste Ingénieur Matériel in China est de CN¥402,855.

Autres ressources

