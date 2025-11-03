Répertoire d'entreprises
LYKA
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

LYKA Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Angola chez LYKA va de AOA 19.9M à AOA 27.15M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de LYKA. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

AOA 21.3M - AOA 25.75M
Angola
Fourchette courante
Fourchette possible
AOA 19.9MAOA 21.3MAOA 25.75MAOA 27.15M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Ingénieur Logiciel soumissions chez LYKA pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+AOA 53.16M
Robinhood logo
+AOA 81.58M
Stripe logo
+AOA 18.33M
Datadog logo
+AOA 32.08M
Verily logo
+AOA 20.16M
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez LYKA?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez LYKA in Angola s'élève à une rémunération totale annuelle de AOA 27,152,296. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez LYKA pour le poste Ingénieur Logiciel in Angola est de AOA 19,896,079.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour LYKA

Entreprises similaires

  • Snap
  • Google
  • Apple
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources