La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Kyndryl va de ₹855K par year à ₹2.64M. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹1.14M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kyndryl. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Band 6
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***