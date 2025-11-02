Répertoire d'entreprises
Kroll
Kroll Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in Philippines chez Kroll va de ₱2.5M à ₱3.63M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kroll. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

₱2.83M - ₱3.29M
Philippines
Fourchette courante
Fourchette possible
₱2.5M₱2.83M₱3.29M₱3.63M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Kroll?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme Technique chez Kroll in Philippines s'élève à une rémunération totale annuelle de ₱3,627,390. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Kroll pour le poste Chef de Programme Technique in Philippines est de ₱2,499,546.

Autres ressources