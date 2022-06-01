Répertoire des entreprises
KAR Global
KAR Global Salaires

La fourchette de salaires de KAR Global va de $73,365 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $225,120 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de KAR Global. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $115K
Chef de produit
Median $96.4K
Data Scientist
$101K

Technologue en informatique
$73.4K
Designer de produits
$116K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$225K
Responsable de programme technique
$141K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez KAR Global est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $225,120. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez KAR Global est de $115,000.

