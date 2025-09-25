Répertoire d'entreprises
Instacart
Instacart Analyste Financier Salaires

La rémunération Analyste Financier in United States chez Instacart totalise $210K par year pour L5. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

$179K - $209K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$166K$179K$209K$232K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

50%

AN 1

50%

AN 2

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :

  • 50% s'acquiert dans le 1st-AN (50.00% annuel)

  • 50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)



FAQ

Autres ressources