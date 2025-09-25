Instacart Analyste Financier Salaires

La rémunération Analyste Financier in United States chez Instacart totalise $210K par year pour L5. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L3 Financial Analyst 1 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Financial Analyst 2 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 Senior Financial Analyst 1 $210K $165K $45K $0 L6 Senior Financial Analyst 2 $ -- $ -- $ -- $ -- Voir 3 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) 50 % AN 1 50 % AN 2 Type d'actions RSU Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans : 50 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 50.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Instacart ?

