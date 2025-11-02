Répertoire d'entreprises
iMocha
iMocha Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Malaysia chez iMocha va de MYR 31.2K à MYR 45.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de iMocha. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

MYR 35.4K - MYR 41.1K
Malaysia
Fourchette courante
Fourchette possible
MYR 31.2KMYR 35.4KMYR 41.1KMYR 45.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez iMocha?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez iMocha in Malaysia s'élève à une rémunération totale annuelle de MYR 45,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez iMocha pour le poste Ingénieur Logiciel in Malaysia est de MYR 31,180.

