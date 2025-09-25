La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez HERE Technologies va de ₹3.69M par year pour L5 à ₹5.61M par year pour L9. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.2M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 9/25/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
