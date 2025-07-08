Haus Salaires

Le salaire de Haus va de $140,700 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $199,000 pour un Opérations Revenus dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Haus . Dernière mise à jour : 11/23/2025