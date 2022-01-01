Répertoire d'entreprises
Glassdoor Salaires

Le salaire de Glassdoor va de $11,551 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $342,705 pour un Opérations Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Glassdoor. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $192K
Manager Ingénierie Logiciel
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Scientifique des Données
Median $190K
Designer Produit
Median $153K
Chercheur UX
Median $254K
Manager Opérations Business
$205K
Succès Client
$122K
Analyste de Données
$129K
Manager Science des Données
$250K
Opérations Marketing
$343K
Chef de Programme
$279K
Chef de Projet
$110K
Ventes
$11.6K
Chef de Programme Technique
$139K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Glassdoor est Opérations Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $342,705. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Glassdoor est de $192,000.

