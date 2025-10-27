La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Genesys va de $92.4K par year pour L1 à $181K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $140K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Genesys. Dernière mise à jour : 10/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
