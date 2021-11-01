Répertoire des entreprises
Exact Sciences
Exact Sciences Salaires

La fourchette de salaires de Exact Sciences va de $108,455 en rémunération totale par an pour un Opérations commerciales au bas de l'échelle à $353,760 pour un Juridique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Exact Sciences. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $115K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur biomédical
$171K
Opérations commerciales
$108K

Analyste commercial
$149K
Analyste de données
$149K
Data Scientist
$141K
Technologue en informatique
$150K
Juridique
$354K
Designer de produits
$132K
Chef de produit
$241K
Chef de projet
$175K
Ventes
$196K
FAQ

The highest paying role reported at Exact Sciences is Juridique at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exact Sciences is $149,223.

