DPR Construction Salaires

La fourchette de salaires de DPR Construction va de $113,430 en rémunération totale par an pour un Ingénieur commercial au bas de l'échelle à $183,600 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DPR Construction. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Chef de projet
Median $156K
Ingénieur civil
Median $114K

Ingénieur en construction

Analyste commercial
$171K

Analyste de données
$117K
Chef de produit
$184K
Responsable de programme
$168K
Ingénieur commercial
$113K
Responsable de programme technique
$131K
FAQ

The highest paying role reported at DPR Construction is Chef de produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DPR Construction is $143,371.

