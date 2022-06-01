Domino Data Lab Salaires

Le salaire de Domino Data Lab va de $165,825 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $497,376 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Domino Data Lab. Dernière mise à jour : 10/14/2025
Chez Domino Data Lab, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
