Répertoire des entreprises
Danaher
Danaher Salaires

La fourchette de salaires de Danaher va de $36,717 en rémunération totale par an pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au bas de l'échelle à $218,500 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Danaher. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Chef de produit
Median $219K
Ingénieur mécanique
Median $115K
Comptable
$217K

Ingénieur biomédical
$88.3K
Analyste commercial
$106K
Développement commercial
$137K
Responsable en science des données
$149K
Data Scientist
$195K
Analyste financier
$151K
Ingénieur en matériel informatique
$64.9K
Ressources humaines
$142K
Technologue en informatique
$72K
Marketing
$199K
Ingénieur optique
$181K
Designer de produits
$141K
Chef de projet
$115K
Ventes
$78.3K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$36.7K
Architecte de solutions
$60.1K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Danaher, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Compensația totală anuală mediană raportată la Danaher este $137,460.

