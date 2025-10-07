La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Canada chez D2L va de CA$71.7K par year pour L1 à CA$143K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$97.8K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de D2L. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
