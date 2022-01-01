Répertoire des entreprises
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Salaires

La fourchette de salaires de Cambium Learning Group va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $159,120 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Cambium Learning Group. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $146K
Data Scientist
$111K
Ressources humaines
$50.3K

Chef de produit
$159K
Responsable de programme technique
$121K
Rédacteur technique
$63.7K
FAQ

The highest paying role reported at Cambium Learning Group is Chef de produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambium Learning Group is $115,545.

