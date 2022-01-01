Répertoire d'entreprises
Cerner
Cerner Salaires

Le salaire de Cerner va de $2,387 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $195,640 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cerner. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel Backend

Consultant en Management
Median $58.3K
Architecte Solutions
Median $91.4K

Opérations Métier
$53.3K
Analyste Métier
$49.8K
Service Client
$51.7K
Analyste de Données
$68.7K
Manager Science des Données
$58.1K
Scientifique des Données
$63.7K
Ressources Humaines
$14.1K
Technologue de l'Information (TI)
$124K
Designer Produit
Median $100K
Chef de Produit
$2.4K
Chef de Programme
Median $95.8K
Ventes
$196K
Ingénieur Commercial
$87.6K
Analyste Cybersécurité
$140K
Manager Ingénierie Logiciel
$19.3K
Chef de Programme Technique
Median $97.6K
Rédacteur Technique
$88.6K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Cerner est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $195,640. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cerner est de $61,012.

