Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Salaires

Le salaire de Blue Cross Blue Shield Association va de $54,270 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $265,320 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blue Cross Blue Shield Association. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $107K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Actuaire
Median $168K
Scientifique des Données
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analyste Business
Median $100K
Designer Produit
Median $70K
Analyste de Données
$161K
Ressources Humaines
$54.3K
Technologue de l'Information (TI)
Median $100K
Chef de Produit
$149K
Chef de Projet
$111K
Architecte Solutions
$265K

Architecte de Données

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blue Cross Blue Shield Association est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $265,320. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blue Cross Blue Shield Association est de $109,000.

