Blucora Salaires

Le salaire de Blucora va de $102,900 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $155,775 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blucora. Dernière mise à jour : 8/31/2025

Analyste de Données
$103K
Manager Science des Données
$156K
Ingénieur Logiciel
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blucora est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $155,775. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blucora est de $113,000.

