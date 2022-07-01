Bitrise Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Bitrise va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $209,040 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Bitrise. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Marketing
$95.4K
Designer Produit
$52.3K
Chef de Produit
$125K

Chef de Programme
$133K
Ingénieur Logiciel
$209K
FAQ

Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bitrise är $124,936.

