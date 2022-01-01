Répertoire des entreprises
BECU
BECU Salaires

La fourchette de salaires de BECU va de $61,353 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $160,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BECU. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $160K
Analyste commercial
$89.8K
Service client
$61.4K

Opérations de service client
$98.2K
Chef de projet
$123K
Recruteur
$104K
FAQ

The highest paying role reported at BECU is Ingénieur logiciel with a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BECU is $101,357.

