BBC
BBC Salaires

Le salaire de BBC va de $23,231 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $137,102 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BBC. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $134K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $137K

Comptable
$52.1K
Analyste Business
$89.4K
Analyste de Données
$69K
Scientifique des Données
$82.9K
Ressources Humaines
$66.3K
Technologue de l'Information (TI)
$64.7K
Ingénieur Mécanique
$70.2K
Designer Produit
$23.2K
Architecte Solutions
$121K
Chercheur UX
$62.7K
FAQ

The highest paying role reported at BBC is Manager Ingénierie Logiciel with a yearly total compensation of $137,102. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBC is $69,014.

