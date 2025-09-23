Répertoire d'entreprises
Autodesk
Autodesk Ingénieur Civil Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Civil in India chez Autodesk va de ₹1.8M à ₹2.47M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

₹1.95M - ₹2.32M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.8M₹1.95M₹2.32M₹2.47M
Fourchette courante
Fourchette possible

₹13.95M

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Ingénieur Civil en Autodesk in India tiene una compensación total anual de ₹2,468,447. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Autodesk para el puesto de Ingénieur Civil in India es ₹1,803,040.

Autres ressources