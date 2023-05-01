Arcadia io Salaires

Répertoire des entreprises
Arcadia io
La fourchette de salaires de Arcadia io va de $132,300 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $177,110 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Arcadia io. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $140K
Chef de produit
$132K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$177K

FAQ

The highest paying role reported at Arcadia io is Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Arcadia io is $140,000.

Autres ressources