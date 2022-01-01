Répertoire d'entreprises
Anaplan
Anaplan Salaires

Le salaire de Anaplan va de $73,630 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $346,725 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Anaplan. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Architecte Solutions
Median $168K
Chef de Produit
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Ressources Humaines
Median $344K
Ventes
Median $250K
Analyste Business
$262K
Service Client
$98.5K
Succès Client
$281K
Scientifique des Données
$116K
Technologue de l'Information (TI)
$138K
Opérations Marketing
$89.2K
Designer Produit
$270K
Chef de Projet
$154K
Recruteur
$73.6K
Manager Ingénierie Logiciel
$347K
Chef de Programme Technique
$239K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Anaplan, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Anaplan est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $346,725. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Anaplan est de $156,545.

