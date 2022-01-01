Ambry Genetics Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Ambry Genetics va de $71,400 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $226,860 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ambry Genetics. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $115K
Analyste Business
$71.4K
Scientifique des Données
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer Produit
$123K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ambry Genetics est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $226,860. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ambry Genetics est de $119,003.

Autres ressources