Ambry Genetics Salaires

Le salaire de Ambry Genetics va de $71,400 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $226,860 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ambry Genetics . Dernière mise à jour : 9/1/2025